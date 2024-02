Aversa. Pista atletica, Santulli scrive al Prefetto e Procuratore

“Denuncio l’irresponsabilità e l’inerzia di quanti fino ad oggi si sono resi colpevoli della situazione di stallo, che da anni blocca la realizzazione di un’opera pubblica finanziata prevalentemente con contributi ministeriali”. Inizia così la lettera inviata dall’ex consigliere comunale Paolo Santulli al Prefetto di Caserta; al Commissario Prefettizio del Comune di Aversa; al Procuratore della Repubblica di Napoli Nord; al Procuratore presso la Corte dei Conti Napoli

“In data 10/11/ 23, lo scrivente, fu ricevuto dal Commissario prefettizio ed ebbe modo di illustrare la problematica relativa all’oggetto. Purtroppo, non essendo, ovviamente, intervenuta alcuna modifica dello status quo ante, almeno per il blocco degli scarichi di rifiuti che è sempre avvenuto, ed avviene nell’area dove è stato insediato il cantiere, che è stato bloccato, proprio per la presenza dei rifiuti”.

“La sbarra che chiude l’area è sistematicamente divelta e i controlli sono inesistenti. L’area dovrebbe essere bonificata, ma nonostante le chiacchiere resta sempre nelle stesse condizioni.

Ovviamente se esistono ‘pericoli’ che non consentono il proseguimento dei lavori ed è chiaro che sono riferiti alla salute dei cittadini, cosa si aspetta? Naturalmente oltre a ciò i costi si dilateranno e il danno, anche per il mancato esercizio, per i cittadini aversani si moltiplicheranno”.

“Questa storia dura da anni, dopo aver superato tutti gli ostacoli, con grande impegno personale, il sottoscritto riteneva che probabilmente l’esperienza di un alto funzionario dello Stato, potesse accelerare, almeno gli interventi minimi dovuti, purtroppo non sembra he ciò sia avvenuto”.

“In data 11/1/24, per avere notizie, ed offrire eventuali collaborazioni, fu chiesto, con una PEC, un nuovo incontro con il Commissario Prefettizio, che ad oggi non c’è stato. Indipendentemente dalla situazione attuale, ci troviamo difronte ad un vero e proprio scandalo che è noto da tempo ai cittadini aversani e per il quale già da qualche anno lo scrivente si è già rivolto ai Carabinieri ed alla Corte dei Conti, altre che , ovviamente, agli Amministratori del Comune di Aversa”.