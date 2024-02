Casaluce. Niente parcheggio alla ‘Beethoven’ e i ladri ringraziano

In dieci giorni, due furti di auto. E’ il bottino messo a segno da ignoti nei pressi dell’Istituto Comprensivo Statale L. Van Beethoven a Casaluce.

Ladri di Panda. Non siamo in un zoo cinese. Lo zoo in questione è il plesso scolastico di via Maiello, dove in pochi giorni due vetture della casa automobilistica franco-italiana sono state rubate ad altrettante docenti.

Il trasferimento della scuola dell’infanzia e primaria in prefabbricati nel cortile del plesso della secondaria, causa lavori previsti dal PNRR, ha determinato la riduzione dei posti auto al chiuso.

L’Istituto infatti non permette ai soli docenti di custodire le vetture nel plesso, a causa di lavori nella struttura: solo le vetture del personale e della dirigente sono al sicuro. I docenti invece sono costretti ad abbandonarle sulla pubblica strada, in assenza di videosorveglianza e di controlli delle forze dell’ordine sul territorio.

L’mministrazione comunale – guidata dal sindaco Francesco Luongo – e la dirigenza scolastica pare non comprendano la gravità del problema.

Una delle autovetture è stata ritrovata nell’area nord di Napoli, zona da cui proviene presumibilmente la banda di malfattori.

Il PNRR non ha previsto i topi d’auto.