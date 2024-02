Caserta. Forza Italia Giovani presenta ‘Giovani e futuro: visioni a confronto’

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani è lieto di annunciare l’evento di confronto tra movimenti giovanili della nostra provincia che si terrà il 19 Febbraio alle 18:30 presso il Circolo Nazionale di Piazza Dante a Caserta.

L’evento mira a riavvicinare i giovani alla politica. Abbiamo voluto promuovere un dibattito costruttivo per esplorare le diverse visioni sul futuro. Insieme al nostro coordinatore giovani di San Prisco, Antonio Salemme, Mattia Atzori (Gioventù Nazionale), Renzo Carusone (Lega Giovani), Giovanni Musto (Azione under 30), e Paolo Scialdone (Italia Viva) ci confronteremo sul futuro dell’Europa, sulla riforma del Premierato, i diversi strumenti di contrasto alla povertà, la contrattazione collettiva nazionale e il salario minimo.

Sul punto, Federica Morena: “Non è più procrastinabile il problema del disinteresse e dell’astensionismo giovanile. I ragazzi sono sfiduciati, non credono più nelle istituzioni e nei rappresentati politici. Abbiamo bisogno di accorciare le distanze e fargli capire che la politica è ancora in grado di assolvere la sua funzione primaria: servire i cittadini. Affinché ciò possa accadere, noi giovani abbiamo bisogno di sentirci coinvolti e in condizione di poter incidere sul nostro futuro. L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di confronto e insieme a Mario Paduano, nostro coordinatore provinciale e Filippo Maturi, coordinatore senior di Caserta, abbiamo deciso di partire proprio dalla città capoluogo, ma l’obbiettivo è quello di promuovere confronti del genere in ogni territorio”.

Saranno presenti anche il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, e il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, per portare i loro saluti e il loro sostegno a questa iniziativa volta a promuovere l’attivismo giovanile e la partecipazione politica.

Inoltre, la presenza dei coordinatori senior dei movimenti che hanno aderito, dimostra così la loro vicinanza e il loro interesse nel sostenere le iniziative dei giovani. Questa presenza testimonia l’attenzione al dialogo intergenerazionale e l’impegno comune per un futuro migliore.

Pur avendo esteso l’invito a tutti i gruppi giovanili politici del territorio, ci dispiace registrare che alcuni abbiano declinato l’invito, ma certi dell’importanza del confronto, l’evento è ancora aperto a chiunque cambi idea e decida di intervenire.

Domenico Borrata, Dirigente Provinciale di Forza Italia Giovani Caserta, invita tutti i giovani della provincia di Caserta “a partecipare all’evento, dove affronteremo temi cruciali per il nostro territorio e il nostro futuro. Vogliamo dimostrare che i giovani casertani sono attivi e impegnati nella costruzione di un futuro migliore. Confrontandoci su argomenti di rilevanza nazionale, vogliamo far emergere la nostra voce e il nostro impegno per un cambiamento positivo. Non siamo giovani falliti, siamo giovani che credono nel proprio potenziale e che si impegnano attivamente per realizzare i propri ideali.”