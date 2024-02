Comunali Casal di Principe, Marisa Diana sindaco: arriva l’ok bipartisan

Per la candidatura di Marisa Diana – attualmente assessore all’istruzione – a candidato sindaco di Casal di Principe arriva l’ok bipartisan.

I consiglieri di maggioranza Pasquale Zoppi, Riccardo Scalzone e i consiglieri di minoranza Aniello Dell’Aversano, Arcangelo Caterino, e Carmine Fontana a sostegno della candidatura dell’assessore.

“Per amministrare la nostra città occorre dimostrare di avere una conoscenza approfondita di tutte le problematiche e mettere in atto azioni programmatiche che non devono essere un libro dei sogni’ ma l’indicazione di azioni proponibili solo in quanto effettivamente realizzabili – fanno sapere i sostenitori della Diana -. Per realizzare questo progetto prosegue il comunicato il nostro gruppo si propone con una squadra costituita da persone che, negli anni, hanno costruito forti legami con il territorio e che vivono quotidianamente la realtà del paese”.

“Per queste ragioni, in vista del prossimo appuntamento elettorale, questo gruppo è pronto a lavorare per il futuro di questa città con impegno e disponibilità, approntando un programma politico-amministrativo realizzabile e costruendo un’azione politica partecipata. In questo contesto, sia importante unire gli sforzi e sviluppare un sempre più forte senso di responsabilità”.

Alla luce di tali motivi, i cinque consiglieri si sono detti intenzionati a sponsorizzare la candidatura a sindaco di Marisa Diana. “Ha la nostra stessa visione di modello di amministrazione e riteniamo che possa portare avanti le necessarie azioni di governo del territorio per il raggiungimento di questi obiettivi nel breve e medio termine (entro il mandato), permettendo nell’immediato conclude la nota di risolvere le necessità più impellenti e dirette della comunità”.