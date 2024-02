(VIDEO) UE, Forza Italia sosterrà Von der Leyen bis

Forza Italia si esprimerà a favore di un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.

Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Consiglio Ue in corso a Bruxelles interpellato sull’annuncio della presidente della Commissione europea in carica di candidarsi a un secondo mandato.

A decidere sulla presentazione della candidatura sarà il Congresso del Ppe di Bucarest il 6 e 7 marzo.

“Sosterremo la continuità perché abbiamo apprezzato le sue ultime scelte, come quelle sulla difesa comune” ha poi aggiunto Tajani, che con von der Leyen condivide “l’idea di una politica ambientale che garantisca l’economia reale”.

Per Tajani, “industria e agricoltura non possono essere penalizzate da obiettivi ambientali irraggiungibili perché rischiano di favorire il cambiamento climatico le cui politiche di contrasto non possono ignorare gli effetti sociali”.

(Pis/ Dire)