Villa Literno. Riattivazione dispostivo controllo revisione e assicurazione

Il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia ha ordinato l’installazione dell’apparecchiatura elettronica per il controllo e la segnalazione agli Agenti di Polizia Municipale degli autoveicoli privi della copertura assicurativa (art. 193 CdS) o della periodica revisione (art. 80 c. 14 CdS) anche in considerazione alla crescente preoccupazione per i comportamenti scorretti alla guida e al persistente rischio di incidenti stradali.

L’apparecchio – denominato OCULUS modello Selea 750 – è stato installato sulla SP131 Km 6+850 in via Santa Maria a Cubito che incrocia gli svincoli dell’Asse Mediano con uscita da Castel Volturno in direzione del centro di Villa Literno e funzionerà per tutte le 24 ore con la durata di un anno.

Il servizio è stato affidato ad una ditta di Roma che ha già provveduto ad installare la dovuta segnaletica su entrambe le corsie di marcia.