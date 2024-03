Aversa. Erasmus+, kick-off meeting Liceo Cirillo a Parigi

Con un kick-off meeting nella “Ville Lumière” che si è tenuto dal 3 al 7 marzo, ha avuto avvio un nuovo progetto Erasmus per il Liceo Classico e Musicale Cirillo di Aversa. L’Istituto normanno collabora, infatti, con una scuola francese ed una croata al progetto “Natural risks in Europe: are we prepared enough?”, che offrirà agli alunni l’opportunità di partecipare a mobilità di breve periodo all’estero.

Obiettivo del progetto è promuovere la comprensione dei rischi naturali rappresentati, sul territorio europeo, da vulcanismo, sismicità e inondazioni, attraverso metodologie di studio innovative, al di fuori del contesto scolastico, che consentiranno agli studenti di acquisire anche una maggiore conoscenza del proprio territorio dal punto di vista scientifico, storico e artistico.

Durante le mobilità, che saranno effettuate nel corso dei prossimi mesi in Italia, Francia e Croazia, gli studenti avranno l’occasione di confrontarsi con coetanei stranieri e di partecipare a conferenze tenute da esperti di geologia e docenti universitari che tratteranno le tematiche oggetto di studio per preparare meglio gli alunni alle visite in loco e ai compiti che saranno svolti in seguito. Il progetto in questione è totalmente finanziato dai fondi Erasmus+ gestiti dalle Agenzie Nazionali Erasmus dei paesi partecipanti.