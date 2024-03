Le monetine non piacciono a nessuno però ‘so soldi’ diceva qualcuno in un famoso film. La notizia che vi andiamo a raccontare, ha dell’incredibile. Non voleva accettare il pagamento in monetine da 5 centesimi e ha aggredito il cliente con un coltello da cucina ferendolo in modo non grave al volto e ad una mano.

L’aggressione è avvenuta nel bar in una stazione di carburante a Mola di Bari, la vittima è rimasta ferita alla testa e alla mano ed è stata medicata al Policlinico di Bari.

Il fatto è successo il 12 marzo scorso. La vittima dell’aggressione, un uomo di 40 anni, è stata medicata al Policlinico di Bari e dimessa. La vicenda è stata ricostruita anche grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’area di servizio. Il coltello utilizzato per l’aggressione è stato trovato e sequestrato.

5 centesimi di euro (0,05 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. Come le monete da 1 e 2 centesimi è di acciaio con placcatura in rame (da cui il colore rossastro). La moneta da 5 centesimi ha un diametro di 21,25 mm, è spessa 1,67 mm e pesa 3,92 grammi.

Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio, opera di Luc Luycx (un artista e grafico belga vincitore del concorso europeo per il design delle nuove monete), è presente a sinistra il valore della moneta mentre sulla destra vi è un disegno raffigurante la Terra attraversato da 6 linee che uniscono 12 stelle. Il disegno della Terra simboleggia l’Europa rispetto al mondo mentre le 12 stelle richiamano la bandiera europea. Il contorno è liscio.