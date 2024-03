Orta di Atella. Tentò di uccidere coetaneo: trovato con 21mila euro e coca

Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, in data odierna, in Orta di Atella, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise eseguiva un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di un giovane gravemente indiziato in ordine al tentato omicidio consumato il giorno 6 febbraio u.s., in Orta di Atella, ai danni di un coetaneo.

Le attività investigative – condotte attraverso l’escussione di persone informate sui fatti, l’analisi di registrazioni dei sistemi di videosorveglianza nonché accertamenti tecnici – consentivano di ricostruire l’esatta dinamica del grave fatto delittuoso, facendo emergere, a carico del predetto, gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

Nell’ambito dell’attività di perquisizione domiciliare e personale, svolta presso l’abitazione dell’interessato, veniva rinvenuta la somma contante di € 21.250,00, di cui non veniva giustificato il possesso, nonché sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 3,25 grammi, suddivisi in quattro dosi. Il tutto sottoposto a sequestro penale.

Il destinatario della misura precautelare veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.