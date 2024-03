Passaporti, raddoppiano orari apertura uffici Questura Caserta

Al fine di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini che richiedono il rilascio del passaporto, anche in ragione dell’approssimarsi delle Festività pasquali e, sul medio periodo, di quelle estive, l’ufficio passaporti della Questura di Caserta raddoppia gli orari di apertura al pubblico.

Per il rilascio del passaporto, è possibile prenotare un appuntamento in Questura, accedendo al sito passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE e compilando i campi con i dati richiesti.

La nuova organizzazione dello sportello con gli orari aggiuntivi mira a regolare meglio l’affluenza e a gestire eventuali casi di urgenza per l’utenza di Caserta e provincia.

L’Ufficio passaporti della Questura rimarrà aperto nelle seguenti fasce orarie:

Lunedì: mattina (9/13); pomeriggio (15/19);

Martedì: mattina (9/13); pomeriggio (15/19);

Mercoledì: mattina (9/13); pomeriggio (15/19);

Giovedì: mattina (9/13); pomeriggio (15/19);

Venerdì: mattina (9/13); pomeriggio (15/19).

I PASSAPORTI ANCHE ALL’UFFICIO POSTALE

Il progetto Polis di Poste Italiane procede a passi sempre più spediti con il lancio del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti.

Grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

TEMPI LUNGHISSIMI ANCHE PER UN RINNOVO

Secondo una stima effettuata, i tempi lunghi o lunghissimi per ottenere o rinnovare un passaporto hanno, infatti, mandato in fumo nel biennio 2022-2023 167mila viaggi internazionali per un giro d’affari di 300 milioni di euro.

IL CAOS APPUNTAMENTI ONLINE PER QUESTURE E COMMISSARIATI

Basta farsi un giro sui social network e nei gruppi sono tanti i post di denuncia sul caos appuntamenti da prendere per le Questure e o Commissariati di zona. Infatti, per poter avere in tempi brevi un appuntamento, gli utenti sono costretti a passare l’alba oppure la nottata davanti ai pc aggiornando sempre il browser in attesa che compaia la prima data utile/disponibile per potersi recare agli uffici competenti.