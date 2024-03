Ruba carroattrezzi e fugge col suo veicolo ancora agganciato

Un furto in modo a dir poco curioso quello avvenuto martedì mattina a cui hanno assistito gli agenti della Polizia di Stato di Arezzo.

LA STORIA

Alle 3 della notte, una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, veniva inviata, dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze, sull’autosole poco prima di Valdichiana, dove, in carreggiata nord, era stato segnalato un autocarro fermo in corsia di emergenza con le luci spente.

Gli agenti intervenivano immediatamente mettendo in sicurezza il mezzo, trainato fuori dall’autostrada da un carro attrezzi; identificavano, poi, il suo conducente, un giovane cittadino italiano, appena ventenne, che riferiva di avere terminato il carburante.

IL SECONDO INTERVENTO

Sembrava tutto risolto quando, dopo poche ore ancora la sala radio di Firenze contattava nuovamente la stessa pattuglia, indirizzandola, per un analogo intervento, alcuni chilometri più a nord rispetto a prima.

I poliziotti, di nuovo solleciti nell’intervento non sapevano, però, spiegarsi come fosse successo, dato che lo stesso veicolo soccorso poco prima era di nuovo fermo, sempre senza carburante, sempre in corsia di emergenza e sempre condotto dallo stesso giovane: veniva fatto intervenire, di nuovo, un carro attrezzi che trainava l’autocarro in sicurezza fuori dall’autostrada.

RUBA CARROATTREZZI E FUGGE

Ma ancora la vicenda non era finita: che sia stato per risparmiare il carburante o per un altro motivo che non è dato sapere, il ragazzo, dopo un paio d’ore d’attesa, cogliendo al volto il momento propizio, si è messo, all’improvviso, alla guida del carro attrezzi che lo aveva soccorso con ancora il suo autocarro attaccato alle sponde, ha messo in moto e se n’è andato via.

Il carrista, vista la mala parata, ha subito avvertito la Polizia Stradale che in cinque minuti ha rintracciato e fermato la il giovane, che aveva fatto appena in tempo a percorrere 2 km di strada.

L’ARRESTO

Raggiunto è stato denunciato per furto aggravato e, stavolta definitivamente, è stato costretto a piedi, visto che il suo veicolo, peraltro ancora privo di carburante, è stato sequestrato.