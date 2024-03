Teverola Sostenibile incontra commercianti e associazioni

In vista delle prossime elezioni amministrative del 8-9 giugno, il gruppo Teverola Sostenibile ha intensificato il proprio impegno nel coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione di un programma politico inclusivo e rappresentativo, che rispecchi le vere esigenze e le aspirazioni dei cittadini.

Al fine di costruire un solido programma, Teverola Sostenibile ha organizzato una serie di incontri tematici presso la propria sede, sita in Via Cavour 22. Incontri che mirano a promuovere un dialogo costruttivo e inclusivo con le diverse realtà che compongono il tessuto sociale ed economico del territorio teverolese.

I primi due appuntamenti riguardano Associazioni e Commercianti. Il 17 marzo è in agenda un incontro con le Associazioni Locali. Nel corso di questa sessione, si affronteranno temi di primaria importanza come la tutela del territorio, la partecipazione civica e la promozione del benessere sociale. L’obiettivo è ascoltare le voci delle associazioni locali, del terzo settore, e lavorare insieme per sviluppare soluzioni concrete che rispondano alle esigenze della comunità.

Il secondo interesserà Commercianti e Venditori Ambulanti. In questa occasione, sarà rilevante il dialogo per comprendere le sfide e le opportunità del settore. Discutere insieme di strategie per favorire lo sviluppo economico locale e garantire un ambiente favorevole alle attività commerciali sul territorio. Particolare attenzione sarà posta alla questione “parcheggi” di Via Roma.

Nei prossimi giorni, saranno annunciati ulteriori incontri dedicati a tematiche cruciali quali infrastrutture, periferie, ambiente, sicurezza e territorio. Si invitano tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente a questi incontri per contribuire alla costruzione di una Teverola più sostenibile e inclusiva.

Il progetto politico ‘Teverola Sostenibile’, di recente si è trasformato in un comitato che riunisce esponenti della società civile, ex Consiglieri comunali, rappresentanti di diverse forze politiche locali e membri di numerose associazioni.

Come presidente, eletto all’unanimità, Emilio Paone, Presidente dell’AISSt (Associazione Italiana Sindrome di Stargardt). A supportarlo nel Comitato direttivo ci saranno Rossella Maione, Presidente dell’Associazione Diversa-Mente, in qualità di segretario, Antonella Di Martino (ex vicesindaco e Consigliera comunale), Maira Muscariello, Gianfranco Bazzicalupo, come tesoriere.

Il Comitato si avvarrà inoltre di quattro gruppi di lavoro, formati da cittadini, professionisti e membri di altre associazioni e realtà locali, che si occuperanno di elaborare l’agenda politica.