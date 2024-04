3000 passaporti pronti anche da anni e mai ritirati

Oltre 3000 passaporti pronti per essere consegnati a Firenze ma che nessuno va a ritirare.

Il dato diffuso dalla Questura del capoluogo toscano.

Nonostante i numerosi solleciti agli interessati, sulle scrivanie degli uffici amministrativi della Polizia persistono ad oggi titoli di viaggio emessi addirittura 3 anni fa.

Sono “172 quelli giacenti dal 2021, 410 dal 2022, 1239 dal 2023 e già 1347 quelli che i rispettivi titolari non hanno reclamato in questi primi mesi del 2024, nonostante anche i costi da quest’ultimi sostenuti nella fase istruttoria”.

L’ufficio passaporti della divisione amministrativa e sociale della Questura e quelli dei Commissariati cittadini di San Giovanni, Rifredi Peretola, Oltrarno e quelli della provincia di Sesto Fiorentino ed Empoli, “richiamano quindi, ancora una volta, l’attenzione dei cittadini, che a suo tempo hanno presentato domanda per ottenere il passaporto, a ritirarlo quanto prima”.

“In questo modo si eviteranno anche eventuali problematiche alla Pubblica amministrazione, connesse alla gestione della giacenza di questi documenti, che, trascorso un determinato periodo di tempo, dovranno purtroppo essere necessariamente distrutti”.

Per i passaporti, per quanto riguarda la provincia di Firenze il Questore Maurizio Auriemma ha sottoscritto accordi con alcuni Comuni per il rilascio dei documenti fuori città.

C’è poi l’Agenda prioritaria, per ottenere in caso di comprovata urgenza il passaporto, attiva negli uffici della Questura di via della Fortezza a Firenze, nei Commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e, nei prossimi giorni, lo sarà anche presso quelli di Rifredi Peretola e Oltrarno.

Intanto, nel capoluogo toscano, da gennaio a marzo scorsi già stampati 15.235 passaporti nel capoluogo toscano.