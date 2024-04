Aversa. Centro Impiego: arriva l’interrogazione regionale

Ancora nessuna notizia certa sulla possibile riapertura del Centro per l’Impiego di Aversa.

Dal 16 aprile trasferito in una sede temporanea presso la sede ex Ciapi di S. Nicola la Strada (CE), a circa 25 km di distanza dalla città normanna.

«E’ davvero difficile credere che l’unica “soluzione tampone” si sia trovata a circa un’ora di distanza dalla Città di Aversa», afferma il Consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, la quale nelle ultime ore ha depositato un’interrogazione indirizzata all’Assessore con delega al lavoro, Antonio Marchiello.

«Il Centro per l’Impiego della città normanna è il punto di riferimento di un bacino che comprende più di cinquantamila utenti; si tratta di persone in difficoltà che non possono affrontare ulteriori disagi a causa dei costi del trasporto fino alla periferia del Capoluogo».

«Lo stesso vale per i dipendenti, i quali avrebbero meritato il protrarsi del lavoro agile che gli era stato concesso, almeno fino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali di Via Pommella e che, quindi, dovranno affrontare costi e disagi inaspettati».

«In questo momento ho paura che esista il rischio concreto che Aversa non abbia più un Centro per l’Impiego, dato che non è la prima volta che un ufficio regionale viene temporaneamente chiuso per non essere più riaperto».

«Mi auguro che rimanga solo una mia preoccupazione così come mi auguro di ricevere a stretto giro garanzie dalla Giunta sulla continuità delle prestazioni mediante una data ufficiale e sicura di riapertura del Centro per l’Impiego di Aversa», conclude la Piccerillo.