Aversa. Comunali, Franco Matacena piglia tutto

Un accordo chiuso in poche ore: Franco Matacena incassa anche l’ok di Alfonso Oliva ed Orlando De Cristofaro.

Il candidato sindaco dei ‘moderati di centro’ scende in campo per le comunali di Aversa.

In un brindisi sancito in serata in quel di via Roma, l’attuale presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord si ritrova con una coalizione multi-politica e compatta.

Se stamattina – in diretta radiofonica in Citofonare Montone –, non si era sbilanciato sulla candidatura e liste di sostegno, stasera è arrivato l’atto finale.

In poche ore il presidente Matacena ha avuto l’ok di Alfonso Oliva (rimasto fuori dai giochi del centrodestra dopo la discesa in campo di Farinaro), Orlando De Cristofaro e in extremis anche l’apporto di Vincenzo Gallozzi (e non quello dell’ex presidente consiglio comunale Roberto Romano) che ieri era aveva dato l’endorsement all’avv. Farinaro.

Della coalizione a sostegno del presidente Franco Matacena ci sono anche gli ex consiglieri Giovanni Innocenti ed Olga Diana, Giampaolo Dello Vicario, Stefano di Grazia, Salvatore De Gaetano e Renato Oliva.