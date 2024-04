“Resto basito dalla terminologia impropria e faziosa usata dall’avvocato Farinaro che usa nei confronti della colazione che insieme ad altre forze politiche civiche e partitiche, con impegno e dedizione stiamo mettendo in campo, dove per la prima volta non ci sono candidati imposti dall’alto oppure partoriti in circoli culturali, o a casa di qualche notabile”. È la replica di Giovanni Innocenti alle parole di Antonio Farinaro intervenuto – in diretta – nel programma radiofonico ‘Citofonare Montone’.

Proprio durante l’intervento telefonico, il candidato sindaco del centrodestra di Aversa ha “provato a sminuirne il senso e l’importanza di questo importante e ambizioso progetto politico con fantomatici teoremi di longa manus, inopportuni, faziosi e soprattutto fuori luogo”.

“Mi sarei aspettato, ma forse significa chiedere troppo, discorsi rispetto a programmi e progetti per la città da un aspirante candidato a primo cittadino, ma probabilmente questo e l’atteggiamento arrogante di chi crede di avere la verità in tasca”, sottolinea l’ex assessore Innocenti.

“Spero che questa campagna elettorale di Aversa si possa distinguere per argomentazioni e confronti rispetto a contenuti e programmi e non sia incentrata su un campanilismo falso ed inopportuno”.