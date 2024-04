Aversa. Comunali, Matacena ‘stoppa’ Cangiano

Il candidato sindaco della coalizione civica-centrista di Aversa, dott. Franco Matacena interviene in merito alle recenti dichiarazioni dell’On. Gimmy Cangiano, esternate nel corso di una intervista rilasciata in occasione del 25 aprile.

“Non è corretto definire il progetto amministrativo che stiamo mettendo in campo ad Aversa ‘amministrazione di centrodestra’ così come dichiarato dall’On. Cangiano ma soprattutto non può parlare a nome della coalizione”.

“Quella che metteremo in campo sarà

un’amministrazione a fortissima trazione civica e centrista, che ha trovato la sua sintesi nelle migliori energie politiche aversane di ogni estrazione, capaci di dare un qualificato e significativo contributo al programma che si intende realizzare”.

“Voglio, altresì, precisare che non è in corso e non sarà possibile alcuna interlocuzione con la Lega”, precisa Matacena.

“La nostra coalizione è aperta a raccogliere il contributo di quanti intendono seriamente e lealmente incarnare lo spirito di pacificazione cittadina, consapevoli che solo una forte coalizione civica sarà capace di interloquire in maniera efficiente con tutti i livelli istituzionali sovraordinati: Provincia,Regione e Governo. Andiamo avanti insieme con fiducia e ottimismo”.