Cammina lungo i binari tra la stazione di Casalnuovo e Napoli Centrale bloccando la circolazione dei treni Alta Velocità Roma – Napoli per ore.

E’ accaduto nella mattinata di sabato.

Gli agenti di Polizia Ferroviaria per la Campania hanno notato una persona che stava camminando sui binari della tratta ferroviaria che va dal Rione Luttazzi in direzione di Napoli Centrale.

Gli operatori, dopo aver tempestivamente interrotto il traffico ferroviario, hanno raggiunto l’uomo.

Quest’ultimo ha tentato invano di darsi alla fuga per poi essere, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e messo in sicurezza.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 34enne di origini del Mali, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio avendo la condotta perpetrata dal prevenuto causato l’interruzione della circolazione dei treni Regionali e Alta Velocità su quella tratta dalle ore 12:00 alle ore 14:00, con notevoli disagi data anche la coincidenza con gli spostamenti del weekend.