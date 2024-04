Prove al terremoto che interessano i Campi Flegrei.

‘Tutti giù per terra’. Prove di sisma come in un gioco alla scuola San Giuseppe di Pozzuoli dove, al convenuto suono della campanella, seguito dall’annuncio di suor Rita, tutti i bambini della scuola elementare, si riparano prima giù sotto i banchi per poi, passata la scossa, raggiungere in fila e con percorsi collaudati l’ampio cortile.

I bambini sono già addestrati da decine di scosse già affrontate negli ultimi mesi che si registrano nell’area dei Campi Flegrei.

Il ‘gioco’ coinvolge anche i genitori che, avvisati da una chat, devono raggiungere prima possibile la scuola a piedi.

“Per evitare – lo spiega proprio la responsabile dell’istituto, suor Rita – di intasare le strade che, in caso di vero sisma, devono essere lasciate libere per favorire l’arrivo dei mezzi di soccorso in un’area dove persistono numerose scuole”.

La San Giuseppe ospita anche un asilo-nido con una quindici bambini che, in caso di evacuazione, vengono portati fuori da altrettanti assistenti alcuni dei quali si occupano dei bambini con disabilità.

Continua sciame sismico ai Campi Flegrei

Quattro leggere scosse di terremoto, la principale delle quali di magnitudo 2.1, si sono registrate tutte nello stesso minuto, alle 8.46, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei.

Le altre tre scosse, secondo la rilevazine dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono state di magnitudo 1.9, 1.2 e 1.4.

Secondo l’Osservatorio vesuviano dell’Ingv si è in presenza di un nuovo sciame sismico caratterizzato complessivamente, finora, da una decina di piccole scosse.

La popolazione della zona ha avvertito le scosse, ma nessun danno viene segnalato.