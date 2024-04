Casal di Principe. Si dimette il sindaco Renato Natale

Ore 12:00. Sala consiliare Don Giuseppe Diana al Comune di Casal di Principe.

Il sindaco Renato Natale protocolla le proprie dimissioni anticipate da primo cittadino come atto di piena consapevolezza che, la sua maggioranza, alle prossime elezioni si presenterà divisa.

Ore 12:00 del 4 aprile 2024 dunque, orario cruciale dove dalla conferenza stampa indetta, e del tutto deserta dagli organi di stampa, si doveva uscire o con un nome unico, o le citate dimissioni.

La fumata bianca, con rammarico da parte del primo cittadino, non è arrivata.

“Abbiamo fatto due mandati con queste richieste nell’essere uniti, nel 2014 e nel 2019… – comunica il dott. Natale – …e che ci ha portato ad essere l’amministrazione più longeva. Vedere, oggi, componenti della mia stessa maggioranza alle prossime elezioni andare a scontrarsi, legittimo e democratico sia chiaro, e peraltro alcuni siedono da lungo corso nella giunta e nel consiglio è una situazione che non mi consente un’adeguata serenità governativa”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato e supportato in questi anni, assessori, consiglieri di maggioranza, gruppi di minoranza ed i cittadini, di cui al loro devo dar conto in primis del lavoro che ci ha portato a far certificare dal presidente della Repubblica Mattarella, come quella città che ha sconfitto la camorra ed ha riconquistato la propria dignità”, ha sottolineato il primo cittadino uscente.

Ora, 20 giorni, dove le varie cariche vengono tutte azzerate per capire ed eventualmente poi ritirarle quando, e si auspica Natale che, i colloqui tra le forze della sua ormai ex maggioranza continuino per trovare una quadra politica ed uscirne uniti.

“Vengo dalla vecchia scuola politica e voglio ancora sperare che le divisioni che riportano i media, possano essere superate in una rinnovata e più decisiva unità”, conclude il sindaco dimissionario.

di Augusto Fontana