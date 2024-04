Europee, Nicola Caputo ci riprova

L’assessore regionale Nicola Caputo, di Teverola, sarà candidato alle elezioni Europee nella lista Stati Uniti d’Europa.

Già membro del parlamento europeo nel mandato 2014/2020. Caputo ci riprova anche questa volta.

La sua candidatura “rappresenta un momento d’orgoglio e onore per la Campania e il Sud Italia. È un orgoglio non per mere ragioni campanilistiche, bensì perché conosciamo e riconosciamo il suo merito, la sua preparazione e sappiamo che continuerà a portare in Europa il pensiero e i valori non solo di Italia Viva, ma anche i bisogni di tutto il Mezzogiorno, battendosi, come sempre ha fatto, per gli interessi lo sviluppo di un territorio che necessita di un’attenzione particolare”, spiega Luigia Martino, presidente di Italia Viva Caserta.

“In passato – aggiunge – è stato tra gli europarlamentari più attivi in quanto a presenze e operatività. Il suo attuale valore come assessore all’agricoltura è raccontato ogni giorno nel suo “agridiario”. Senza dimenticare il suo curriculum d’eccellenza per confermarsi la scelta giusta per il partito e gli elettori.

“Quella delle elezioni europee sarà per Italia Viva e Stati Uniti d’Europa – che già si pone in un’ottica anti-individualista – una sfida stimolante che naturalmente non si limiterà alla campagna elettorale: è oggi più che mai fondamentale ribadire il fondamento di quei principi europeisti cui aderiamo convintamente ma senza trascurare o dimenticare i territori”.

“In quel ricco mosaico che forma l’Unione Europea, ogni territorio è un tassello che non funziona senza l’altro, e in cui molto spesso le problematiche da affrontare sono comuni. Il lavoro e le responsabilità che abbiamo davanti sono tante, ma la Campania e il Mezzogiorno non si tirano indietro”.