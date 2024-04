Grande novità presso la concessionaria Ford Catone point ad Aversa (CE).

La casa costruttrice americana presenta la nuova Ford Tourneo Courier presso lo showroom della Catone Point sito ad Aversa in viale della Libertà n.100.

In occasione del lancio della nuova autovettura la clientela potrà usufruire di una promozione ad euro 19.900 per i veicoli in pronta consegna.