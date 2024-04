Lite all’incrocio, spunta un coltello

La mancata precedenza ad un incrocio e uno dei due automobilisti che tira fuori un coltello.

Poteva finire peggio la lite scoppiata alla frazione Caliano di Montoro, in provincia di Avellino.

Un 60enne, già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato un coltello con il quale ha minacciato l’altro automobilista che al telefono chiedeva al 112 l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti una gazzella dei carabinieri forestali di Forino, in transito nella zona, e successivamente una pattuglia dell’Arma di Solofra, che hanno bloccato i contendenti.

L’aggressore è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di coltello, minacce e percosse.

Scontro auto-moto, muore centauro 28enne

Due incidenti stradali mortali in un giorno a Sesto Fiorentino.

Un motociclista di 28 anni è deceduto nello scontro con un’auto avvenuto in via Mezzana Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino (Firenze), intorno alle 4 di questa mattina.

Inutili i soccorsi per il 28enne, originario del Senese e residente a Sesto Fiorentino, portato in codice rosso in ospedale.

Sul posto le ambulanze e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava verso Prato e avrebbe sorpassato un autocarro che lo precedeva.

Nel compiere la manovra, la moto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi prima con un’auto che proveniva in senso opposto e poi urtando contro il motocarro.

A causa dei detriti sulla strada, un’altra auto che percorreva la strada in direzione Sesto Fiorentino, ha forato la gomma anteriore destra e ha subito la rottura del paraurti.

La conducente della prima vettura, una 32enne, è stata portata all’ospedale di Careggi in codice verde.

L’altro incidente si è verificato alle 13:45, vittima un 66enne: l’uomo viaggiava su uno scooter Honda Sh che si è scontrato con una Fiat Panda in via Cafiero, in prossimità dell’incrocio con via degli Orti.

Sul posto oltre all’ambulanza anche le pattuglie della polizia municipale.

La vittima viveva a Sesto Fiorentino. Il motociclista è apparso in condizioni gravissime ed è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Careggi.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente.

Per due ore, via Cafiero è rimasta chiusa al traffico per consentire agli agenti della municipale di completare i rilievi.