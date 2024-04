Non risponde, intervento Vigili Fuoco: trasportato ospedale di Aversa

Non rispondeva più agli appelli, i condomini chiamano i Vigili del Fuoco.

E’ accaduto stamane, verso le ore 10, a San Prisco (CE).

Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Funara (lato piscina) in un condominio per soccorrere una persona chiusa in un appartamento sito al quinto piano che non rispondeva più agli appelli.

Immediatamente giunti sul posto i caschi rossi, con l’ausilio di un’autoscala, sono entrati nell’appartamento accedendo da un balcone.

Hanno trovato un uomo di circa 45 anni riverso a terra con varie bottiglie di ammoniaca vicino.

L’uomo subito veniva soccorso ed affidato al personale del 118 per trasporto all’ospedale di Aversa.