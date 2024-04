Slot machine con jackpot a 5gringos

Le slot con jackpot sono una categoria popolare di slot machine. Attirano gli utenti con l’opportunità di ottenere premi aggiuntivi che superano di centinaia e migliaia di volte l’importo della puntata iniziale.

Molti fornitori sono impegnati nello sviluppo di queste macchine.

Di solito queste slot machine rientrano in categorie separate dei cataloghi di intrattenimento dei siti di casinò online.

Ma in queste sezioni non c’è una suddivisione per tipo di montepremi.

Nel frattempo, i jackpot del 5gringos casino possono essere progressivi e fissi, casuali e con condizioni di attivazione, locali e globali – scopri di seguito i tipi di jackpot di 5gringos.

Montepremi cumulativi e fissi

L’importo del jackpot può essere fissato dall’operatore a un certo livello. In questo caso, è considerato fisso. L’utente non potrà vincere più denaro di quanto consentito da 5gringos.

I jackpot di questo tipo sono solitamente suddivisi in vari livelli con diverse condizioni di attivazione.

L’operatore determina la frequenza con cui si attiveranno. Le probabilità sono sempre diverse, ma di solito la probabilità del jackpot più piccolo è tra il 90-95%, quello medio – fino al 5%, quello grande – fino all’1%.

I jackpot progressivi non hanno limiti di importo. Il montepremi viene costantemente alimentato dalle giocate degli utenti. Più giocatori attivi fanno girare i rulli della slot e più soldi vengono spesi, più grande sarà il montepremi finale.

Per la sua formazione viene prelevata una piccola percentuale di ogni puntata. Il fondo viene accumulato fino a quando qualcuno non soddisfa le condizioni per l’attivazione del jackpot.

La percentuale destinata al montepremi è già inclusa nella puntata iniziale. L’utente non paga nulla in più. Esistono anche jackpot combinati. Ad esempio, quando i primi due livelli sono fissi e il premio principale è cumulativo.

Jackpot con attivazione casuale e condizioni specifiche

La probabilità del premio principale è determinata dal RNG, quindi di fatto la sua attivazione è sempre casuale.

Ma agli occhi dell’utente 5gringos tutto appare un po’ diverso. Esistono diverse varianti dell’estrazione:

– Casuale. L’attivazione del jackpot avviene quando sul campo della slot cadono dei simboli speciali, analoghi agli scatter per il lancio del gioco bonus. Quando il numero giusto di queste immagini appare sui rulli, l’utente riceve una vincita.

– Con la condizione. Come già detto, le regole per attivare il jackpot sono una formalità. Ma in molte slot machine per ottenere il premio è necessario soddisfare alcune condizioni. In alcuni apparecchi si tratta del lancio della ruota della fortuna e dell’avanzamento verso il centro del cerchio, in altri – dell’accumulo di simboli speciali. Poiché l’utente 5gringos sa cosa è necessario per attivare il jackpot, fa girare i rulli con grande interesse e coinvolgimento.

Puoi consultare le regole di vincita nella sezione di aiuto della slot o sul sito web dello sviluppatore.

Jackpot locali e globali

Ottenere un montepremi fisso è bello, ma le sue dimensioni raramente superano le poche centinaia di puntate iniziali.

Si tratta infatti solo di una grossa vincita, paragonabile ai giri gratuiti e ai bonus. Solo i jackpot di tipo cumulativo – quando un solo giro vincente può portare al giocatore una vincita multimilionaria – sono considerati un vero jackpot. Il più delle volte vengono offerti nelle slot che partecipano al programma di accumulo dei jackpot globali.

Se il montepremi si forma all’interno di una particolare macchina o casinò online, è locale. Ciò significa che il suo accumulo avviene a spese delle scommesse degli utenti su un sito di gioco.

I jackpot globali sono attratti dal fatto che l’estrazione coinvolge un’intera rete di casinò online, che può comprendere diverse decine di operatori.

L’importo del montepremi globale viene spesso visualizzato sulla homepage del sito del casinò online. Quando un utente clicca su questa cifra, viene portato in una sezione con le macchine che partecipano all’estrazione.

Quando qualcuno vince il jackpot, il montepremi viene azzerato e la sua formazione ricomincia da capo. Questo accade in media una volta ogni pochi mesi.