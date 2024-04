Teverola pronta ad accogliere una nuova associazione

C’è bisogno di aria nuova, pulita, c’è bisogno di coraggio, di innovazione. C’è bisogno di scendere in campo e di iniziare ad urlare ad alta voce, di far sentire il grido di ragazzi e ragazze che hanno voglia di reagire, di essere protagonisti nei propri territori.

Domenica 7 aprile alle 10:30 l’inaugurazione di una nuova associazione presso Via Roma 408 a Teverola.

“Facciamo sentire tutti la nostra voce, urliamo insieme una sola parola: ‘svegliamoci’”, fanno sapere dal sodalizio teverolese.

“’Essere protagonisti’. Due semplici parole, a tratti banalissime, che da un po’ di tempo rimbombano ormai nella nostra testa. Al loro interno si racchiude l’essenza di questo progetto, ma soprattutto la voglia di reagire, di coltivare i nostri sogni, di portare una ventata di aria nuova a tutti quei ragazzi che come noi non vogliono smettere di crederci”.

“Non siamo più nelle circostanze di poter tacere e delegare il nostro destino a chi stenta a comprenderci, ci sentiamo in obbligo di partecipare da protagonisti al nostro futuro, un futuro in cui l’assenza di ascolto, dialogo e confronto con noi giovani non è più ammesso. Viviamo un presente in cui l’allievo non può superare il maestro perché quest’ultimo non vuole, perché mira ad affermare il proprio sapere piuttosto che a trasmetterlo”.

“’Vivendo i territori’ per creare un senso di comunità e coesione che permetta di riconoscersi nella propria terra di appartenenza, per dare un’alternativa ai tanti che, come noi, anche per le attività essenziali si vedono costretti a spostarsi e a rinunciare ad investire nel proprio territorio. Vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra generazione e non solo, per piccoli e grandi che credono ancora nelle proprie radici”.

“’È il momento giusto’ per piantare un seme nei nostri territori, un seme colmo di amore, di coraggio, di determinazione e di tutte quelle cose che per troppo tempo abbiamo tenuto dentro, ma che adesso esterniamo qui, davanti a tutti, con la consapevolezza di poter dare tanto, di poter crescere ogni giorno sempre di più: insomma, la contezza di ragazzi e ragazze che hanno come unico obiettivo quello di amare e far amare i propri territori. È il momento giusto per dar voce a quella generazione che per anni ha urlato in silenzio!”.