Trentola Ducenta rimane l’unico comune in Campania a non aver ancora adempiuto all’obbligo di conferimento dei dati all’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade (ANNCSU).

Lo scorso 17 aprile anche la diffida del Vice Prefetto.

“Trentola Ducenta, elevata al rango di città nel luglio 1984, non merita di essere etichettata come il fanalino di coda della regione”, è quanto fa sapere il gruppo Moderati per Trentola Ducenta guidato dal consigliere Antonio Cantile.

”Questo ritardo non solo getta un’ombra sulla nostra efficienza amministrativa ma solleva serie questioni sulla nostra capacità di gestire gli affari interni, influenzando negativamente l’immagine politica di una comunità che ha sempre aspirato all’eccellenza”.

“Nonostante i solleciti della Prefettura nei mesi addietro, il Comune è rimasto inadempiente. Richiediamo al sindaco e alla sua amministrazione un’immediata spiegazione pubblica per questo inaccettabile ritardo”.

“La città deve onorare la sua storia e dignità di città; non possiamo e non dobbiamo essere visti come un anello debole nella catena della nostra regione”.

L’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) è l’archivio informatizzato contenente gli stradari ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate.

L’archivio risponde all’esigenza di avere un unico riferimento informatizzato e codificato, costantemente aggiornato dai Comuni, in grado di favorire la standardizzazione del dato relativo all’indirizzo.

I dati validati dai Comuni in questa occasione hanno consentito di agevolare la transizione dall’ANSC all’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

A seguito del parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali, l’Istat ha chiesto a maggio 2022 a tutti i Comuni italiani di procedere al conferimento dei dati relativi agli stradari ed ai numeri civici in ANNCSU.