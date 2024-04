Truffa finto incidente al figlio: fermato con contanti e gioielli

Nella giornata di venerdì 19 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza dei reati di truffa pluriaggravata e utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento un trentottenne di origine campana.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Genova, a seguito della recrudescenza del fenomeno delle truffe, perpetrate spesso in danno di categorie fragili, hanno potenziato i servizi di controllo nelle zone maggiormente colpite dagli episodi delittuosi.

In particolare veniva monitorato il centro/levante cittadino ove erano stati perpetrati dei tentativi di raggiri telefonici, durante i quali veniva paventata alla vittima una grave emergenza riguardante un familiare prossimo e la conseguente necessità di disporre di valori o contanti in breve tempo.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime in alcuni episodi del mese di marzo, venerdì pomeriggio gli operatori della Sezione Anti Rapina della Squadra Mobile ponevano l’attenzione su un uomo corpulento, che nervosamente passeggiava sempre parlando al telefono, nei pressi di una stazione taxi.

Qualche minuto dopo il soggetto in questione, si faceva accompagnare nel quartiere di San Fruttuoso presso uno stabile residenziale, veniva visto entrare all’interno del portone per poi allontanarsi dopo circa venti minuti e andare verso uno sportello bancomat ove il trentottenne prelevava la somma in contanti di circa mille euro.

Nel frattempo il personale della Squadra Mobile era riuscito a rintracciare la vittima appurando che era stata raggirata.

Nello specifico alla donna era stato paventato da un sedicente carabiniere, la cui descrizione corrispondeva alla persona pedinata, un grave incidente causato dalla figlia per il quale rischiava di essere arrestata; motivo per il quale la signora aveva consegnato al malvivente i risparmi di una vita.

Bloccato il presunto autore trovato in possesso di diecimila euro in contanti, del bancomat del marito della donna truffata e di due cofanetti di monili in oro dal valore di migliaia di euro.

L’intera refurtiva restituita alla famiglia derubata, insieme ai contanti prelevati al bancomat.

Indagini sono in corso su almeno altri quattro episodi di truffa commessi nel decorso mese di marzo che potrebbero essere attribuiti all’arrestato.

L’arrestato, su diposizione del Pubblico Ministero di Turno, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.