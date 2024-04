Al via le prove Invalsi per gli studenti di terza media

Sono iniziate oggi e si concluderanno il 30 aprile le prove Invalsi 2024 per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che fra qualche mese affronteranno gli esami finali del primo ciclo d’istruzione.

Come spiegato dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, le prove si svolgeranno in più giornate, secondo il calendario stabilito dalle scuole, e costituiscono requisito di ammissione all’esame finale come previsto dalla normativa vigente.

“Come già avvenuto per le rilevazioni degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, la collaborazione costante tra le istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Invalsi ha consentito di giungere anche all’appuntamento di quest’anno nelle condizioni organizzative più adeguate e alle studentesse e agli studenti di affrontare al meglio e serenamente questa tappa propedeutica all’esame di fine ciclo”, si legge nella nota Invalsi.

Gli studenti coinvolti dalle rilevazioni sono circa 561.265 di 5.799 scuole e sosterranno le prove di italiano, matematica e inglese (reading e listening) al computer.

Oggi sono state effettuate 51mila prove Invalsi e tutto si è svolto regolarmente.

COSA SONO LE PROVE INVALSI

Le Prove nazionali INVALSI sono prove scritte svolte ogni anno da tutti gli studenti italiani delle classi previste dalla normativa.

Il loro scopo è valutare, in alcuni momenti chiave del ciclo scolastico, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, in Matematica e in Inglese (vi sono anche alcune prove di Sloveno praticate quasi esclusivamente nella regione italiana del Friuli-Venezia Giulia, zona ad alto tasso di presenza di persone slovene o italo-slovene, e nei territori italiani in cui sono presenti consistenti minoranze slovene) che la normativa prevede siano possedute da tutti i ragazzi. In base all’elaborazione dei risultati delle prove sono ottenute indicazioni per la valutazione a livello di classe, di istituto, regionale e nazionale.