Aggredito dal suo pitbull: si rifugia sul balcone

Un uomo di 43 anni di Andria, nel nord Barese, ieri è stato aggredito dal suo pitbull, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Il malcapitato era con il cane nel suo appartamento di via Caracciolo, a ridosso del centro cittadino.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione del pitbull che si è avventato sul padrone mordendogli braccia e altre parti del corpo.

Il 43enne, nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il balcone e a chiedere aiuto.

Assieme al personale del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

L’uomo, calato dal balcone con una barella e l’aiuto di un mezzo dei pompieri, è stato portato in codice rosso prima al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria.

Poi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari.

Il cane invece, è stato sedato dai veterinari della Asl Bat (Barletta Andria Trani) e portato in un luogo sicuro.

Ucciso a 5 mesi da un pitbull, Procura apre inchiesta

Per il neonato ucciso ieri dal cane di casa, un pitbull, la procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità.

Il piccolo Michele, 5 mesi, era stato azzannato dall’animale mentre era nel cortile di casa a Palazzolo (Vercelli) con la nonna che lo accudiva.

I genitori si erano allontanati come accadeva ogni tanto, per la spesa o per seguire dei lavori di risistemazione di un’altra casa.

L’inchiesta è indirizzata anche all’accertamento di eventuali negligenze da parte dei proprietari del cane e ieri sera sarebbero stati portati via dall’abitazione dove la coppia viveva con bebè e nonna, altri due cani di proprietà della famiglia.

Erano stati gli stessi genitori, una volta rientrati in casa, a lanciare l’allarme e a portare il figlio in fin di vita verso l’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo del paese per un tentativo estremo di salvarlo.