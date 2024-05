Ad Aversa il 50esimo compleanno dell’Unicef

È stata una mattinata all’insegna dell’affermazione dei diritti dei bambini quella assistita stamani per le strade di Aversa.

Il corteo di alunni, insegnanti, dirigenti scolastici, tanti membri dell’Unicef, forze armate, operatori della Croce Rossa, in presenza di tanti genitori, è partito dall’Arco di Porta Napoli per arrivare fino in Piazza don Giuseppe Diana (angolo Piazza Municipio), dove è stato allestito un palco sul quale si sono esibiti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, degli istituti.

Dodici per l’esattezza che hanno organizzato la manifestazione ideata in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, rappresentato a livello regionale dalla dottoressa Emilia Narciso.

L’evento di oggi è stato il frutto dell’organizzazione di tanti insegnanti e dei loro studenti che hanno realizzato tanti lavori esposti nella piazza.

Diversi gli incontri che hanno reso possibile l’iniziativa. Questi si sono svolti presso l’istituto Comprensivo ‘Giuseppe Ungaretti’ di Teverola, ai quali hanno partecipato i rappresenti degli altri istituti che hanno preso parte alla manifestazione: istituti De Curtis, Parente, Pascoli, Cimarosa, II Circolo, III Circolo, e anche l’Istituto Comprensivo di Villa di Briano, l’Istituto Comprensivo di Gricignano, l’Istituto Comprensivo di Sant’Arpino, e gli Istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado di Trentola Ducenta.

Tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della mattinata tra cui quello del Commissario Capo Paolo Maisto e poi del Parroco don Pasqualino de Cristofaro.

Protagonisti, però, sono stati i bambini che con le loro performances hanno suscitato gli applausi dei presenti.

Non potevano mancare i rappresentanti delle altre forze dell’ordine, non solo della Polizia ma anche del Corpo dei Carabinieri e dell’Esercito Italiano, che ha preso parte all’evento di oggi grazie al Generale Angelo Michele Ristuccia, comandante delle Forze Operative sud Napoli.

Inoltre, tra balli finali e piogge di coriandoli, la dottoressa Emilia Narciso ha ricordato ai tantissimi spettatori la partecipazione alla Prima Giornata Mondiale dell’Infanzia indetta da Papa Francesco di una delegazione che partirà da Aversa sabato 25 maggio per recarsi a Roma.

A mettere a disposizione i propri mezzi sarà l’Esercito Italiano dando un notevole contributo.

La dottoressa Narciso ha espresso tutto il suo entusiasmo per manifestazioni di questo tipo ma ha ribadito soprattutto, così come detto in più occasioni, che “i bambini vanno ascoltati, i loro diritti vanno presi in considerazione e ogni comunità che si rispetti deve mettere i bambini in primo piano”.

di Anzia Cardillo