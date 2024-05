Aversa. Baldascino: “Rispetto decoro urbano in campagna elettorale”

Il candidato sindaco di Aversa della coalizione di centrosinistra, Mauro Baldascino, lancia un appello per il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano nella campagna elettorale

Ricordiamo che Baldasciano è sostenuto da: Aversa Progressista, La Politica Che Serve, Centro Democratico, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Ecco il testo dell’appello:

“Ai candidati al Consiglio comunale e ai candidati a sindaco

Cari candidati,

mi rivolgo a voi con un appello sentito e urgente per il rispetto dell’ambiente, del decoro urbano e delle regole di affissione durante questa campagna elettorale.

È nostro dovere dare l’esempio ai cittadini e dimostrare che chi si candida a migliorare la città è il primo a rispettarla.

Purtroppo, nonostante non siano stati ancora assegnati gli spazi alle singole liste, già si vedono manifesti selvaggi affissi ovunque.

Questo è un comportamento che chi ambisce a rappresentare la propria comunità non può accettare e praticare.

Pertanto, vi esorto a rispettare le regole di affissione e a contribuire al mantenimento del decoro urbano.

Aversa, la nostra città merita rispetto e attenzione e solo attraverso il nostro esempio possiamo trasferire questi valori nei cittadini.

Un invito che faccio, ovviamente, ai candidati delle liste che mi sostengono, ma che estendo a tutti i candidati in campo, affinché ci sia un impegno concreto per una campagna elettorale rispettosa“.

Ricordiamo che Baldascino sarà in diretta radiofonica in Citofonare Montone per il confronto tra sindaci organizzato da LaRampa e RadioPiù.