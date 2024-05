Aversa. Comunali, il centrosinistra scioglie la riserva

Dopo i malumori delle ultime ore tra LPCS e M5S, il centrosinistra di Aversa scioglie la riserva per il suo candidato sindaco.

Mauro Baldascino guiderà la coalizione di centrosinistra (PD, M5S, Centro Democratico, AVS, LPCS e Aversa Progressista) alle prossime comunali.

“Abbiamo preso atto della scelta di Filippo Panza e del M5S di rinunciare a una propria candidatura a sindaco per la colazione di Centrosinistra e di sostenere la scelta unitaria di Mauro Baldascino”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta i commissari cittadino, provinciale e regionale del PD, rispettivamente Eugenio Marino, Susanna Camusso e Antonio Misiani.

“Si tratta, ancora una volta, di un gesto di generosità e maturità politica di Panza che, dopo aver accettato la richiesta di rendersi disponibile come figura di sintesi interna ai partiti, ora contribuisce in maniera determinante all’unità del centrosinistra aversano, sostenendo quel progetto politico che in questi mesi ha contribuito a costruire con serietà, protagonismo e altruismo”.

“Come Partito Democratico – continuano i dirigenti Dem – apprezziamo e ringraziamo Panza per questo passo di lato, così come ringraziamo per quello fatto già qualche settimana fa anche da Alfonso Golia, dagli ex amministratori uscenti e dalle altre personalità che avevano dato disponibilità a candidarsi”.

“Questi atti vanno a favore del superiore valore della coalizione e di un progetto politico chiaro, collettivo, aperto e trasparente per Aversa”.

“Guardiamo anche noi con favore – concludono i tre dirigenti PD – alla sintesi che può rappresentare per il Centrosinistra la candidatura del professor Mauro Baldascino nella quale tutti possiamo riconoscerci”.