Aversa. Comunali, Farinaro: “Città buia, criticità non più tollerabile”

E’ massima l’attenzione del candidato sindaco Antonio Farinaro sull’assenza di illuminazione in diverse strade cittadine di Aversa.

Il candidato alle prossime elezioni comunali di Aversa, in rappresentanza di una coalizione di centrodestra costituita da quattro liste (Antonio Farinaro Sindaco – Forza Aversa- Fratelli d’Italia- Noi Moderati) evidenzia come non sia più tollerabile tale criticità sofferta da molti cittadini aversani.

Una argomento che il candidato di centrodestra ha tratto anche nel confronto con gli altri candidati sindaci di Aversa in Citofonare Montone organizzato da LaRampa e RadioPiù.

“È da diversi mesi che molte arterie cittadine versano nel buio – denuncia l’avvocato aversano – con tutte le ricadute negative che ciò determina in termini di sicurezza, sia con riferimento al traffico veicolare, sia sul piano dell’ incolumità personale dei pedoni causa anche le non perfette condizioni della pavimentazione viaria e dei marciapiedi”.

“Inoltre, è notorio come il buio favorisca l’agire dei malintenzionati. Purtroppo, il contratto novennale stipulato nel 2014 con l’ex Citelium, oggi Edison, non è stato prontamente prorogato dalla passata amministrazione, scadendo il 30 giugno 2023, col risultato che Aversa non figura più tra i comuni assistiti”.

“La città – prosegue il professionista aversano – deve presentare un decoro urbano di ben altra qualità e questo passa, chiaramente, anche attraverso il ripristino di un’ illuminazione pubblica efficiente e capillare”.

“Stipulare un nuovo contratto che garantisca una manutenzione dell’illuminazione pubblica all’altezza delle esigenze della nostra comunità dovrà essere uno dei primissimi impegni della prossima amministrazione comunale. Non vogliamo più un’Aversa così spenta; vogliamo un’Aversa viva! Riaccendiamo la speranza e la città!”, conclude Farinaro.