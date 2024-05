Aversa. Comunali, Ferrara: “città deve tornare ad essere sicura”

Il suo primo punto del suo programma elettorale è ‘Aversa Sicura’. Valerio Ferrara, candidato consigliere della lista ‘Aversa Italia’, a sostegno della coalizione di Matacena sindaco, ha così aperto la sua campagna elettorale.

Un programma concreto, fattibile e non basato su false promesse o da argomenti impossibili da realizzare. Il primo punto è quello della sicurezza.

«Al primo posto mettiamo la sicurezza, tema fondamentale per la città, che porteremo avanti in Consiglio fin dall’inizio. Vogliamo vedere la città rinascere dove i cittadini si possano sentire realmente tutelati e al sicuro. Ad Aversa abbiamo una microcriminalità diffusa che va dallo spaccio di droga, ai parcheggiatori abusivi, passando da quei criminali che da anni danneggiano le auto in sosta ovunque si trovino e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutti problemi che vogliamo risolvere».

«Sul tema della sicurezza e del degrado sociale, soprattutto in diverse zone di Aversa, l’amministrazione uscente lascia una pesante eredità alla prossima maggioranza. Sempre più spesso gli aversani non si sentono sicuri a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio, per non parlare poi di sera nelle zone calde della movida dove è facile che avvengano episodi di aggressioni o addirittura di ferimenti».

«Insomma l’insicurezza non è soltanto una percezione ma una realtà suffragata da episodi preoccupanti all’ordine del giorno. Il fatto che la città venga spesso associata ad episodi di cronaca, più o meno gravi, è un problema. Negare questa realtà è il primo passo verso il fallimento, perché non si può intervenire senza prima ammettere l’esistenza di un problema».

Ecco alcuni possibili progetti a cui dare impulso: Educazione alla legalità attraverso forme concrete di partecipazione; Miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici; Valorizzazione dei luoghi particolarmente rappresentativi (giusto risalto alle tradizioni e storia locali per migliorare gli elementi di appartenenza ai luoghi).

Ancora: interventi urbanistici finalizzati alla sicurezza (itinerari pedonali sicuri, illuminazione, aree gioco, aree verdi, piano dei colori, decoro urbano, ecc.); Interventi volti a potenziare gli impianti di video sorveglianza; Istituzione del vigile di quartiere (Vigile Amico); Coordinamento con le forze dell’ordine, attraverso la stipula di appositi protocolli.

«Se deciderete di darmi fiducia questi e tanti altri i temi che porterò all’attenzione del consiglio comunale affinché Aversa ritorni ad essere protagonista e fiore all’occhiello dell’agro aversano».