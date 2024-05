Aversa. Comunali, Matacena apre la campagna elettorale

‘Progetti e idee condivise’: questo il cambiamento del quale ha parlato al pubblico, nel pomeriggio odierno – presso il Teatro Cimarosa di Aversa – la coalizione che ha aperto la campagna elettorale di Francesco Matacena Sindaco.

Il candidato della coalizione civica – nella mattinata- ha anche partecipato al confronto con gli altri candidati sindaci nel programma radiofonico Citofonare Montone organizzato da LaRampa e RadioPiù.

Davanti ad una platea piena si sono presentati i coordinatori delle liste: Francesco Sagliocco di Noi Aversani; Francesco di Palma per Aversa Sapere; Giampaolo dello Vicario di Forza Azzurra; Giovanni Innocenti di Aversa Moderata; Raffaele de Gaetano di Il Centro x Aversa; Alfonso Oliva di Aversa Italia; Orlando de Cristofaro per Immagina Aversa.

Durante la presentazione si è parlato di “una coalizione, formata da uomini e donne liberi, che si propone di dare il giusto decoro ad una città davvero mortificata. Per fare questo il primo passo è la rivoluzione che metterà il cittadino al centro della politica e del potere”.

“Una squadra fatta di consapevolezze, competenze e valori che chiede il sostegno dei cittadini per far vita al cambiamento, per fare di Aversa una città virtuosa che dia sostegno a tutti i residenti, un cambio di rotta che conduca verso un traguardo positivo di un percorso che dovrà affrontare enormi problematiche”, hanno sottolineato gli intervenuti.

“La scelta di Franco Matacena è stata valutata con criterio e ponderata in considerazione della sua professione e delle sue qualità compatibili con le esigenze di risanamento. Per questo, e per l’esperienza nel trattare diversi temi di tutti i candidati, sarà ben riposta la fiducia per gli elettori. I candidati stanno già valutando concretamente i cambiamenti da operare sul territorio con veri piani di rinnovamento, con dedizione e grande pazienza”.

Sul palco anche la figlia del candidato sindaco Matacena, Chiara, che ha citato le tante qualità di suo padre: “un uomo che ha forgiato il suo carattere fin da piccolo con tante prove e tanto lavoro”.

Invece l’amico Mariano d’Amore ha elencato ai presenti i tanti motivi per i quali merita di essere valorizzato Franco Matacena tra i quali il suo ottimismo, l’empatia, le sue capacità comunicative, la sua capacità di ascolto e di rassicurare il prossimo.

Infine l’intervento del candidato sindaco Franco Matacena che ha espresso tutto il suo entusiasmo ed emozione per questo progetto che lo vede impegnato, in questa sua prima esperienza da candidato primo cittadino, con la sua squadra a trovare idee per “trasformare la città”.

“Il mio sogno – ha continuato il candidato Franco – è proprio questo ed è basato sulla convinzione che si possa realizzare con impegno, buon senso, senza riferimenti ad interessi personali e in considerazione che un incarico di questo tipo è un impegno e non un privilegio”.

“Un sogno che si dovrà realizzare azionando le leve giuste per azionare spazio occupazionale e di amministrare con onestà. Una città per essere virtuosa innanzitutto dev’essere: sicura, sulla base di un Patto sulla Sicurezza; trasparente; inclusiva; sostenibile; attrattiva, con piani che promuovano il turismo”.

Nei primi 100 giorni di governo, un piano di pulizia e decoro, grande spazio fin dall’inizio alla sicurezza, agire fin da subito per l’illuminazione pubblica, migliorare le condizioni del cimitero e fare della città un modello per tutto il sud Italia“.

L’incontro si è concluso con un applauso dedicato ai centosessanta candidati.

di Anzia Cardillo