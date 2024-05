L’ex consigliere comunale di Aversa, Alfonso Oliva scende ufficialmente in campo sostenendo il candidato sindaco Franco Matacena.

Oliva ha annunciato il sostegno a Matacena sindaco con una lista civica quindi niente simbolo FdI in coalizione.

”Alle ultime elezioni comunali del maggio 2019 siamo risultati i più votati di Aversa, eletti nelle fila di una lista civica”, dichiara Alfonso Oliva.

“Poi ho aderito a Fratelli d’Italia allorché era opposizione di governo e per la prima volta nella storia della città Normanna, ho costituito il gruppo consiliare di fratelli d’Italia”.

“Alle ultime elezioni regionali del settembre 2020 siamo risultati i più votati del centrodestra di Aversa e, dopo poche settimane, ho ricevuto la nomina di commissario cittadino del partito”.

“Ancora sono stato candidato per spirito di partito alle successive elezioni provinciali. Siamo stati in opposizione al PD dal primo all’ultimo giorno della consiliatura, risultando determinanti per la sfiducia del sindaco del PD in consiglio”.

“Abbiamo inaugurato la sede del partito in via Costantinopoli unicamente grazie alle nostre energie ed abbiamo raccolto ad Aversa, per la prima volta, circa 400 tessere di partito”.

“Nelle ultime 48 ore una serie di vicende su cui avremo modo successivamente di ragionare insieme, hanno portato il nostro candidato a Sindaco Franco Matacena a manifestare per motivi politici la necessità di presentare alle elezioni una coalizione formata da tutte liste civiche, senza alcun simbolo di partito”.

”Come spesso accade avendo ascoltato i membri del direttivo cittadino, che hanno dato la disponibilità, in queste circostanze, alla candidatura, abbiamo scelto di appoggiare in veste civica la candidatura a sindaco di Aversa del dott. Matacena, che ha ritenuto la nostra lista fondamentale per la sua candidatura e per la coalizione stessa”.

“Una scelta che adesso chiama i nostri candidati all’impegno elettorale, nonostante il rammarico su come la situazione sia stata gestita. Ora Andiamo a vincere!”.