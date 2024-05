Aversa. Comunali, scoppia il caos nel centrosinistra

Il M5S Aversa spiazza il tavolo del centrosinistra, dice no a Mauro Baldascino e lancia Filippo Panza candidato sindaco.

È successo nella giornata di ieri quando il coordinatore Provinciale del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Buompane, ne ha dato notizia in una lettera inviata al tavolo di centrosinistra: PD Aversa (commissario cittadino Eugenio Marino), La Politica che Serve (Antonio di Ronza), Centro Democratico (Nicola Grimaldi, segretario cittadino), Alleanza Verdi e Sinistra (Antonio Dell’Aquila) e Aversa Progressista (Gabriele Vedova).

Nella nota si legge come “il M5S in un momento di forte rallentamento dei lavori del tavolo, ha ritenuto di provare a pensare alla figura di un proprio esponente locale come possibile sintesi per superare eventuali dubbi e ritrosie verso un nome, seppur autorevole, ma verso il quale nessuna forza politica di questo tavolo ha ritenuto di assumersene la responsabilità”.

Su queste parole, il gruppo M5S lancia il nome di Panza sindaco: “è venuto fuori solo per una disponibilità che questo coordinamento ha strappato al diretto interessato, nonostante le sue preghiere di non tenerlo in considerazione. Il M5S è a questo tavolo per costruire una vera proposta politica progressista. Delimitata in un recinto valoriale invalicabile”.

Ovviamente proprio LPCS (movimento vicino all’ex sindaco Golia) ne chiede le motivazioni su questo ‘cambio’ di scelta.

“PD e M5S devono spiegare alla città di Aversa e agli elettori del centrosinistra le ragioni che, inspiegabilmente, hanno portato a presentare Filippo Panza del M5S come candidato sindaco, mettendo da parte la candidatura del Prof. Mauro Baldascino ratificata all’unanimità da tutte le forze della coalizione con atti formali già il 25 aprile”.

“Come movimento civico, come al solito, intendiamo portare la questione sul piano pubblico e non confinato ai pochi seduti intorno ad un tavolo perché alla fine sarà la città a pagare per un assenza di metodo, che riduce, ulteriormente, il campo del centrosinistra”.

“Lo facciamo perché le nostre domande, come quelle di altri componenti della coalizione quali Aversa Progressista e Centro Democratico, tutte incentrate a conoscere il metodo e le logiche che hanno portato dopo una settimana di silenzi a riunire nuovamente il tavolo negli ultimi due giorni e proporre con insistenza la candidatura di Filippo Panza, siano rimaste inevase dai rappresentanti di Partito Democratico e 5 Stelle che sedevano al tavolo, in ordine: il Commissario cittadino del PD Eugenio Marino, il Commissario provinciale del PD Senatore Antonio Misiani, il Commissario Regionale del PD Senatore Susanna Camusso e il Coordinatore Provinciale del M5S Giuseppe Buompane”.

“Abbiamo preso atto che alle nostre legittime domande non si può o non si intende rispondere, ma si replica con il medesimo silenzio assordante che ha portato alla mancata comunicazione del Prof. Baldascino proposto dallo stesso Commissario cittadino del PD come garante della colazione di centrosinistra”.

“Il Commissario cittadino del PD, infatti, dopo il faticoso lavoro di creare una coalizione di centro sinistra ad Aversa che convergeva sul candidato sindaco Baldascino, è stato a sua volta commissariato insieme a tutta la filiera commissariale del PD in Campania da quelle correnti che la stessa Segretaria del PD Schlein ha più volte criticato e promesso di combattere”.

“Con l’incontro di ieri è stato vanificato un mese di lavoro che ci aveva visto faticosamente co-protagonisti, dimostrando ancora una volta un modo di fare politica in piena contraddizione con i valori fondanti del centro sinistra, dando priorità a pesi ed a logiche che non è dato conoscere ma che sicuramente non guardano al fine di fronteggiare le destre anche sui territori locali tanto decantato nelle sedi romane”.

“Invitiamo le forze progressiste Centro democratico, Avs ed Aversa progressista a partecipare all’assemblea pubblica convocata per questa sera”.