Un uomo in strada, armato di coltello, crea panico e terrore in quel di Aversa scagliandosi anche contro gli agenti di Polizia.

Non è lontano l’8 maggio quando a Milano, nella stazione di Lambrate, un agente della Polizia di Stato, durante il servizio, viene colpito da tre coltellate da un uomo in stato di escandescenza rimanendo ferito gravemente.

Non è lontano il 10 maggio, ove sempre a Milano, un agente della Polizia Ferroviaria, viene aggredito sempre da un uomo armato di coltello.

Lo scorso 26 maggio, si ripete l’ennesimo episodio, in quel di Aversa.

Un uomo in strada, armato di un grosso coltello con il quale crea panico e terrore tra la gente, addiritura in presenza di bambini piccoli intenti a giocare nel parchetto li vicino.

LA VICENDA

Tutto ha inizio in una tranquilla domenica pomeriggio in via San Lorenzo. Un uomo va in escandescenza e i presenti sono stati costretti a chiamare le Forze dell’Ordine.

Di lì a poco giungono gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Aversa.

Il soggetto, vedendoli arrivare, si scaglia verso la volante e sferra un colpo di coltello per colpire l’agente seduto dal lato passeggero.

Fortunatamente non vi riusciva grazie anche alla prontezza dell’agente al volante evita il peggio.

Gli operatori, una volta scesi dalla vettura, dapprima si tengono a debita distanza dal soggetto per poi mettere in sicurezza gli astanti facendoli allontanare dal posto.

I due iniziano cosi un’opera di persuasione interagendo con l’uomo che con evidenti segni di squilibrio pronuncia frasi del tipo: “mio fratello mi devi dei soldi, altrimenti faccio una strage”.

Gli agenti cercano in tutti i modi di conquistare la sua fiducia ma lui non ne vuole sapere: impugna l’arma bianca, sale sulla bici e corre in direzione della II° traversa di via San Lorenzo.

I poliziotti si portano all’inseguimento della bici che dopo qualche centinaia di metri si ferma davanti ad una abitazione: lì abita il fratello che in quel momento si trovava affacciato al balcone, al primo piano.

Il soggetto non vuole sentire ragioni: continua a minacciare il parente prossimo. Gli agenti, nonostante l’azione di persuasione, trovano una dura opposizione da parte sua.

Nel contempo, il fratello raggiunge il cancello pedonale. Il facinoroso, sempre armato di coltello, tenta di avvicinarsi al fratello.

Uno dei due poliziotti interviene. L’uomo, tenta di colpire l’agente, che riesce a parare il colpo e grazie alla prontezza del collega, i due operatori non senza difficoltà riescono a bloccarlo, disarmarlo ed arrestarlo.