“Oggi è il primo passo che riguarda tutte le dipendenze. Noi abbiamo cominciato con le droghe cosiddette ‘leggere’, che come abbiamo visto durante il convegno leggere non sono, ma oltre a questo metteremo in moto ogni volta un’attività analoga a questa riguardo all’uso dell’alcol, al fumo, alle ludopatie, all’utilizzo da parte dei ragazzi dei device in maniera abnorme. Sono quelle cose che dobbiamo mettere in evidenza come Ordine dei medici in quanto organo sussidiario dello Stato”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, Antonio Magi.