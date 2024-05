Citofonare Montone torna ‘on radio fm’ per la decima puntata sulle frequenze di RadioPiù.

Il podcast ‘made larampa‘ – trasformatosi nel programma radiofonico – sarà in diretta con la puntata dedicata al confronto dei candidati sindaci di Aversa.

Al tavolo di Citofonare Montone, i 4 pretendenti alla fascia tricolore: Franco Matacena, Antonio Farinaro, Mauro Baldascino, Eugenia d’Angelo.

Ai microfoni come sempre Stefano Montone e Severino Pannella pronti con le domande di ‘fuoco’.

A coordinare la puntata speciale, Benny Fedele.

L’appuntamento è per oggi, a partire dalle ore 10, ovviamente in diretta su RadioPiù.

I CANDIDATI SINDACI

Franco Matacena

Il presidente uscente dell’ordine dei commercialisti si presenta con 7 liste nella sua coalizione: Aversa Moderata, Noi Aversani, Forza Azzurra, Centro x Aversa, Aversa Italia, Immagina Aversa e Aversa Sapere.

Antonio Farinaro

L’avvocato sarà supportato da un centrodestra unito: Noi Moderati, Farinaro sindaco, Forza Aversa e

Fratelli d’Italia

Mauro Baldascino

Il professore di liceo avrà il sostegno del centrosinistra: Aversa Progressista, La Politica che serve, Centro Democratico, PD e M5S.

Eugenia d’Angelo

L’ex consigliera comunale scenderà con ‘Il Basilico’ e al suo interno tutti volti nuovi della politica.

CITOFONARE MONTONE | RADIOPIÙ

E’ il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico.

Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz; in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

