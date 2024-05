Coppia sorpresa a fare sesso in chiesa

Due trentenni, un uomo e una donna, questo pomeriggio sono stati sorpresi dai fedeli a fare sesso nella chiesa di Sant’Andrea, a Viareggio (Lucca), ed è stata chiamata la polizia.

I due sono stati interrotti e condotti al commissariato per l’identificazione e la denuncia per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione.

Sono di cittadinanza italiana.

Secondo quanto appreso, i due sarebbero stati scoperti prima della messa delle 18, vicino a un confessionale.

Sarebbero stati in condizioni psicofisiche alterate, vicino avevano bottiglie di birra.

La chiesa è in pieno centro ed è aperta al culto, chiunque può entrare durante la giornata.

L’arrivo dei credenti per la messa domenicale del pomeriggio ha permesso di scoprire la coppia mente faceva sesso.

I fedeli hanno avvisato il parroco, il quale ha chiamato la polizia.

Pare che la coppia abbia agito nel compiere atti inequivocabili nonostante che sulle panche ci fosse già qualcuno a pregare.

Stormy Daniels conferma: ‘Ho fatto sesso con Trump’

La pornostar Stormy Daniels ha confermato in aula che fece sesso con Donald Trump in una camera d’albergo dopo la cena.

“Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario”, ha raccontato, aggiungendo di essersene poi andata “il più velocemente possibile”.

“Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato”, ha proseguito, precisando che Trump comunque non espresse preoccupazioni per Melania né le chiese di tenere la cosa riservata.