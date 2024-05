Dà in escandescenze e aggredisce i poliziotti

Nella mattinata odierna, i Nibbio e i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via dei Tribunali per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato quattro soggetti ed hanno accertato che gli stessi avevano avuto una lite scaturita da futili motivi; in quei frangenti, durante le fasi di identificazione dei prevenuti, è sopraggiunto un altro uomo che, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro i presenti.

Gli operatori, pertanto, hanno tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso, non curandosi della loro presenza, ha dato in escandescenze colpendo uno dei poliziotti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Per tali motivi, il 33enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tenta di sfuggire al controllo e sperona una volante

Nello scorso pomeriggio, i poliziotti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Bosco, hanno notato due uomini a bordo di un’auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in piazza Carlo III, sono stati intercettati dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, ma il conducente dell’auto in fuga, nonostante fosse stato intercettato, ha continuato la sua folle corsa impattando, dapprima contro un’auto in sosta e, successivamente, contro l’auto di servizio fino a quando è stato raggiunto e bloccato.

Pertanto, il predetto, identificato per un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.