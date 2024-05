Giochi Matematici alla Bocconi, l’IC Quasimodo di Crispano in finale nazionale

Le alunne Francesca Biblioteca e Anna Buonomo sono state ammesse a partecipare all’importante evento del 25 maggio prossimo che coinvolge scuole da tutta Italia

Quest’anno l’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Crispano, in provincia di Napoli, diretto dalla professoressa Gilberta Materazzo, rappresenterà Crispano alla finale nazionale dei Giochi Matematici che si terrà all’Università Bocconi di Milano.

Le alunne Francesca Biblioteca e Anna Buonomo (per la categoria C1) sono state ammesse a partecipare all’importante evento del 25 maggio prossimo che coinvolge scuole da tutta Italia.

Le due vincitrici, dopo una prima selezione con i quarti di finale, a cui hanno partecipato 13 studenti, hanno gareggiato nella semifinale il 16 marzo scorso al liceo “Villari” di Napoli e, tra 678 studenti partecipanti, per la categoria C1 (alunni di prima e seconda media) sono riuscite a classificarsi tra i primi 60 per la provincia di Napoli, griglia utile per poter accedere alla fase finale.

La decisione di partecipare ai “Giochi matematici” ha avuto come obiettivo principale quello di far vivere la “Matematica” in una veste diversa, in una forma più divertente e accattivante per cercare di diminuire le distanze da quella che spesso viene considerata come una disciplina per pochi.

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “S. Quasimodo”, guidati dalla docente referente, la professoressa Nicoletta Caputo, hanno accolto in numerosi e con entusiasmo la proposta offerta dal Dipartimento di Matematica, testimoniando, quindi, che per affrontare le gare matematiche non è necessaria la conoscenza di particolari teoremi o di formule troppo complicate; occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile si può risolvere con una semplice strategia.