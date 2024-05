Lotto, vinti 22mila euro ad Aversa

La Campania cala il poker nell’ultima estrazione del Lotto: la fortuna ha baciato le province di Napoli e Caserta con ben quattro vincite e 47.100 euro distribuiti: toccando anche Aversa.

Proprio tre vincite anche sulla ruota di Napoli: ad Aversa, in provincia di Caserta, da 22.500 euro, a Termoli, in provincia di Campobasso, da 13.500 euro e Bordighera, in provincia di Imperia, da 11.250 euro.

È arrivata a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, la vincita più alta nel concorso del Lotto di ieri da 57.500 euro, con tre ambi e un terno grazie alla combinazione 11-13-70 sulla ruota di Venezia.

Tripletta nella provincia di Milano: ad Abbiategrasso vinti 12.950 euro grazie a una giocata su tutte le ruote; a Nerviano registrate due vincite da 12.500 euro ciascuna, con l’ambo 3-33 sulla ruota di Milano.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 535,536 milioni di euro in questo 2024.

TERNO AL LOTTO SEMPRE AD AVERSA

Già qualche mese fa, sempre ad Aversa, una vincinta grazie al terno secco 29-46-70 sulla ruota di Napoli, giocando appena 5 euro.

IL GIOCO DEL LOTTO

Il lotto che consiste nell’estrazione di cinque numeri tra 1 e 90, con premio per coloro che ne indovinano almeno uno.

Dal punto di vista matematico il gioco del lotto è fortemente non equo poiché in caso di vincita non viene corrisposta una somma rapportata alla probabilità di vincita.