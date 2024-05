Un secondo incidente è avvenuto sulla SS7, nel comune di Caserta.

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno trovato una sola auto he, per cause ancora da accertare, finiva ribaltandosi in mezzo alla sede stradale.

Uno dei passeggeri, un ragazzo di 20 anni, sbalzato fuori e recuperato dal S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) nella scarpata adiacente la strada.

Purtroppo anche in questo caso i sanitari non potevano fare altro che constatarne il decesso.

L’amico che era con lui, invece, è ricoverato in gravi condizioni al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La prognosi resta al momento riservata.

Salvini: “Entro l’estate nuova legge su sicurezza stradale”

Sui due incidenti mortali avvenuti nel casertano, sulla Variante nel Capoluogo e in via delle Dune a Villa Literno, è intervenuto anche il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

“Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l’estate) la nuova legge sulla Sicurezza Stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta”, dichiara il vicepremier.