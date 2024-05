Si presenta in Questura per il passaporto: arrestato

Si presenta in Questura per chiedere il passaporto. La Polizia arresta 29enne slavo. Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 29enne di origine slave, un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto si era presentato all’Ufficio Passaporti per formalizzare la richiesta del passaporto ma, dai rilievi dattiloscopici, è emerso che lo stesso era destinatario del provvedimento restrittivo eseguito in virtù del quale dovrà scontare 1 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Avellino.

Aggredisce compagna e scappa via con figlia e passaporto

Prima ha aggredito la compagna, poi le ha sottratto il passaporto, il cellulare ed è andato via portando con sé anche la figlia minorenne.

Si tratta di un 29enne di origini marocchine.

Dalle indagini è emerso che tra il 29enne e la compagna c’era stata una violenta discussione, conclusa con l’aggressione e quindi con l’allontanamento col passaporto.

La ragazzina, anche lei rintracciata poco dopo l’allarme, riaccompagnata a casa e affidata alla madre.

Passaporto entro 30 giorni: come funziona

Una corsia preferenziale e telematica riservata solo a chi ha estrema urgenza di avere un nuovo passaporto per i viaggi all’estero.

Sotto forma di sperimentazione in un paio di Questure, ora è diventata praticamente la regola.

Ha debuttato sui sistemi telematici dedicati alle procedure per ottenere i passaporti la nuova ‘Agenda prioritaria online‘.

Una strada diversa da quella tradizionale per frenare il caos dei ritardi per avere la nuova carta valida per l’espatrio nei paesi extra Ue: Gran Bretagna e Stati Uniti, per esempio.

Un tema molto sentito dalle agenzie di viaggi e dai tour operator, in vista dell’estate. In tanti, per via dei ritardi, hanno disdetto viaggi o weekend.