Pusher a 84 anni: beccata con cocaina in casa

A 84 anni, pensionata, è stata trovata in possesso di quasi 900 grammi di cocaina (oltre 50 mila euro il valore sul mercato).

Nella sua casa di Terni, i Carabinieri l’hanno sottoposta agli arresti domiciliari, dai carabinieri (misura poi sostituita dal giudice con l’obbligo di dimora in città e di permanenza domiciliare in orario serale-notturno).

L’intervento è stato condotto inizialmente dai vigili del fuoco per la segnalazione di una possibile perdita di gas in un condominio del centro.

Al piano seminterrato delle cantine, in un locale hanno però rinvenuto alcune tracce ritenute sospette, attivando l’Arma.

Sul posto è intervenuto personale già in servizio in zona per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e del nucleo forestale di Stroncone, con un’unità cinofila antidroga del nucleo di Roma – Santa Maria di Galeria.

La ricerca è stata quindi estesa all’abitazione della proprietaria della cantina, risultata – riferiscono gli investigatori – gravata da numerosi precedenti.

I militari hanno quindi rinvenuto quasi 900 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e quattro bilancini di precisione.

La caffetteria usata per smerciare la droga

Per vendere la droga avevano trasformato in un polo logistico una caffetteria da dove smerciavano la sostanza stupefacente non solo per la zona.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieri (Torino) hanno fermato un 36enne e un 31enne.

Si tratta di un arresto e un divieto di dimora per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalla ricostruzione degli investigatori, dall’agosto 2022 al marzo 2023, i due uomini si sarebbero occupati del rifornimento e del relativo smercio di sostanza stupefacente.

Al centro dell’attività il locale all’interno del quale si sarebbero stati anche i contatti finalizzati alla compravendita della droga.

Per gli inquirenti i due indagati comunicavano in codice attraverso le applicazioni di messaggistica e usando utenze telefoniche intestate a terze persone.

È stato sequestrato complessivamente un chilo di droga, tra hashish e cocaina.