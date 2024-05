Rapina in casa: coppia minacciata con piede di porco

Rapina in casa di due anziani ieri sera in un appartamento in via Gasparino Caputo, in zona Colli Aniene a Roma.

Intorno alle 22 la proprietaria si è alzata dal letto e ha visto due uomini con volto travisato e guanti entranti in casa forzando una inferriata del salone.

I ladri hanno minacciato la coppia con un piede di porco e si sono fatti aprire la cassaforte. Hanno rubato gioielli e orologi per un valore si circa quattromila euro.

Poi hanno fatto sdraiare gli anziani a terra e sono scappati.

Sulla vicenda indaga la polizia.

Rapinato in auto e filmato, il video finisce sui social

A Bologna i carabinieri hanno arrestato tre persone con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

I fatti sono accaduti la sera del 5 novembre 2023, vicino via Massarenti, quando un automobilista, in compagnia dei figli minorenni seduti sui sedili posteriori, è stato aggredito da due uomini che si sono avvicinati a piedi, uno lato guidatore e l’altro lato passeggero.

L’uomo è stato colpito in testa con un oggetto contundente e rapinato della collanina d’oro che portava al collo e di uno zaino contenente 1.900 euro.

Nonostante le ferite e la paura per i figli, rimasti illesi, l’automobilista si è accorto che durante la rapina, c’era una terza persona nelle vicinanze che filmava il ‘colpo’.

Soccorsa dai sanitari del 118, la vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Insospettito dal filmato che gli era stato fatto, l’automobilista, che evidentemente conosceva i suoi aggressori, ha scoperto che il video era stato pubblicato su un social network da un utente.

A quel punto, ha consegnato ai carabinieri una copia del filmato che aveva acquisito e il telefonino cellulare che uno dei due malviventi aveva perso durante la rapina.

I militari hanno analizzato il video, studiando i tabulati telefonici e la personalità dei presunti responsabili, tutti e tre disoccupati: un 33enne e un 21enne nati a Forlì e un 20enne nato a Torino.

Rintracciati dagli investigatori, i tre sono stati arrestati e portati in carcere.