Stop acqua per siccità, consigliere comunale spara e fugge

Si è costituito nelle mani dei poliziotti Giovanni Bomboi, l’agricoltore di 40 anni, consigliere comunale di opposizione, che questa mattina ha sparato diversi colpi di pistola ad altezza uomo nel piazzale del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale.

Esasperato perché ieri gli avevano chiuso il contatore dell’acqua dopo che era stato sorpreso ad innaffiare i campi nonostante il divieto imposto da un’ordinanza del sindaco per via della perdurante siccità.

L’agricoltore è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. In queste ore verrà trasferito in questura a Nuoro per essere interrogato dalla squadra mobile e dal magistrato di turno.

Ha violato l’ordinanza del sindaco di Siniscola, che a causa della siccità che sta mettendo in ginocchio gran parte della Sardegna, vieta l’uso dell’acqua per fini non domestici.

Ieri mattina ha deciso di innaffiare comunque i suoi campi, finendo per vedersi chiudere il contatore dagli addetti del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale.

Solo per un caso non ci sono stati vittime o feriti: due dei proiettili infatti si sono conficcati su alcuni furgoni in sosta, dietro ai quali si sono nascosti i dipendenti dopo un fuggi fuggi generale provocato dall’irruzione di Bomboi con l’arma in pugno.

L’agricoltore si era reso irreperibile: a cercarlo gli agenti del commissariato di Siniscola e quelli della squadra mobile di Nuoro.